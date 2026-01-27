Sbarca in Italia la guida Gault&Millau l’anti-Michelin

La guida Gault&Millau arriva in Italia, offrendo un nuovo punto di riferimento nel settore gastronomico. Pur non sostituendo la Michelin, rappresenta un’alternativa valida per scoprire ristoranti di qualità. Il suo ingresso nel mercato italiano arricchisce il panorama culinario, offrendo ai clienti e agli esperti uno strumento diverso per valutare l’eccellenza gastronomica nel nostro paese.

Sbarca in Italia la Gault&Millau e la Michelin non sarà più sola. Certo, ci vorrà del tempo prima che i “toque” possano insidiare le stelle che fanno perdere il sonno agli chef. L’arrivo da noi della guida inventata negli anni Settanta dello scorso secolo da due giornalisti del Paris-Presse (Henri Gault e Christian Millau) sarà infatti a tappe: nel gennaio 2027 vedrà infatti la luce la prima edizione che coprirà soltanto Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Il progetto prevede che negli anni successivi vengano poi aggiunte progressivamente nuove fette d’Italia per raggiungere, nel 2031, la copertura di tutta la penisola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A partire dal 2027, Gault&Millau apre un nuovo capitolo in Italia.

