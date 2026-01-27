Sarah Toscano Da Amici al debutto da attrice

Sarah Toscano ha annunciato il suo debutto come attrice nella serie “Non abbiamo bisogno di parole” su Netflix. Nel ruolo di Eletta, personaggio udente in una famiglia di sordi, rappresenta un passo importante nella sua carriera. La sua partecipazione segna un momento significativo nel panorama televisivo italiano, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente sulla diversità e sulle sfide di chi vive con differenze sensoriali.

"In "Non abbiamo bisogno di parole" interpreto Eletta, unica udente in una famiglia di sordi". Sarah Toscano (nella foto), microfono in mano ha annunciato così a "What Next?" di Netflix, un'anteprima sulla stagione della piattaforma, il suo debutto come attrice e con un ruolo da protagonista. Nel film che uscirà in primavera, la vincitrice di Amici 23 reciterà accanto alla talentuosa Serena Rossi. "Eletta scopre la sua passione per la musica – ha spiegato la cantante – e, quando la sua insegnante di canto interpretata da Serena Rossi la spinge a partecipare a una scuola molto prestigiosa di musica si trova a fare una scelta, seguire il suo sogno e mettere da parte la famiglia che vive in un mondo senza suoni oppure restare con i suoi genitori in quella realtà".

