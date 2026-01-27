Sant’Arpino e le strade piene di buche la denuncia di Aniello Di Santillo

In questo breve articolo, si evidenzia la segnalazione di Aniello Di Santillo, consigliere di Europa Verde Campania, riguardo alle condizioni delle strade di Sant’Arpino, con particolare attenzione alle buche in via Pavese e via Volta. La questione evidenzia la necessità di interventi per migliorare la sicurezza e la qualità delle strade locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aniello Di Santillo, consigliere federale di Europa Verde Campania, segnala la presenza di alcune buche in via Pavese e via Volta. “ Sono sempre attento alle istanze dei cittadini e alle piccole criticità quotidiane del nostro territorio” – afferma Di Santillo. “ A seguito delle segnalazioni ricevute, mi sono subito attivato per portare la questione all’attenzione dell’amministrazione, inviando una comunicazione formale tramite PEC. Ritengo utile condividere queste situazioni affinché possano essere valutate e si possa intervenire nel più breve tempo possibile.” Una piccola attenzione al proprio paese-spiega Di Santillo, è un gesto di partecipazione e di cura del bene comune, che contribuisce a migliorare la vita quotidiana di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

