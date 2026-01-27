Il festival di Sanremo vede ancora favoriti Paradiso e Fedez tra i bookmaker Sisal, con la coppia Fedez-Masini e Tommaso Paradiso in testa alle preferenze del pubblico e degli esperti, secondo le prime valutazioni e quote pubblicate.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Dopo l'ascolto dei brani in gara al Festival Sanremo da parte della stampa e la pubblicazione della prime pagelle, secondo gli esperti Sisal Tommaso Paradiso, con la sentimentale 'I Romantici', e la coppia Fedez-Masini, con il brano 'Male necessario', si confermano tra i favoriti alla vittoria, entrambi offerti a 6,00. Ma la vera sorpresa è la scalata di Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese è in lavagna anche lui a 6,00 e si candida al ruolo di underdog di questa 76ª edizione con la sua “Tu mi piaci tanto”. Ermal Meta, a 7,50, con la sua “Stella Stellina” si piazza alle spalle dei favoriti, seguito da Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci: tutti appaiati a 12,00. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, per i bookies Sisal restano favoriti Paradiso e Fedez ma sale Sayf

