Sanremo 2026 | tra ballate e rap domina l' amore ma c' è anche Gaza LE PAGELLE

Sanremo 2026 presenta un mix di generi musicali, tra ballate, rap e dance. L’evento si distingue per la varietà delle proposte artistiche, con temi che spaziano dall’amore alla situazione di Gaza. Un’edizione che riflette le tendenze musicali attuali e l’attenzione a temi sociali, offrendo un panorama diversificato di performance e stili.

«Nel bouquet di fiori misti» di Sanremo dedicato a Pippo Baudo ci sono (tante) ballate anche brani rap e dance. Non mancano i ritmi latini, il folk, l’indie. C'è pure il country e un po' di rock. Varietà di stili e arrangiamenti. La tradizione sanremese (l'amore) monopolizza invece i testi. Anche se non mancano incursioni nell’attualità. Si affaccia, ad esempio, il dramma di Gaza. E la satira sui difetti del Belpaese. Fino agli allagamenti in Liguria e in Emilia, al G8 e alla discesa in campo di Berlusconi. Sul palco dell’Ariston nessun monologo. Spazio alle canzoni. Perchè «Saremo è Sanremo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

«Portiamo un po' di girl power», hanno dichiarato le Bambole di Pezza. E in effetti, mai come quest’anno il Festival di Sanremo sembra uno spaccato fedele della società italiana, tra piccoli drammi personali e tentativi di leggerezza. All’annuncio del cast, non s - facebook.com facebook