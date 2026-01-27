Sanremo 2026 la Rai chiarisce sull’Eurovision | chiesto ai cantanti se intendono partecipare

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la Rai che si prepara a definire i dettagli per la partecipazione all’Eurovision. La manifestazione, ancora in fase di pianificazione, si concentra sull’ottimizzazione delle scelte che influenzeranno la kermesse e l’eventuale rappresentanza italiana all’Eurovision Song Contest.

Il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma la macchina della kermesse è già al lavoro per anticipare e ottimizzare tutte le decisioni che possono migliorare la riuscita della settimana più seguita d’Italia. Tra i temi più discussi, però, ce n’è uno che va oltre il palco dell’Ariston: l’ Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale in cui il vincitore di Sanremo è chiamato a rappresentare l’Italia davanti al pubblico internazionale. Dopo la rinuncia di Olly nel 2025 e i primi segnali di dissenso da parte di alcuni artisti, la Rai ha deciso di mettere le mani avanti: i cantanti dovranno dichiarare in anticipo se, in caso di vittoria, sarebbero davvero disposti a partecipare all’ Eurovision 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Tre consiglieri Rai, Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, hanno richiesto che la Palestina possa partecipare all’Eurovision 2026.

Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

