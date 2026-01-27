Sanremo 2026 chi sono i favoriti dopo il primo ascolto dei giornalisti

Sanremo 2026 si avvicina e, dopo il primo ascolto dei giornalisti, emergono i principali favoriti alla vittoria. Gli esperti di Sisal hanno analizzato i brani in gara, offrendo una prima panoramica sui concorrenti più promettenti. Questa fase iniziale permette di capire quali sono le performance più apprezzate e le possibili tendenze del festival.

Dopo l'ascolto dei brani in gara al Festival di Sanremo da parte della stampa, secondo gli esperti Sisal si confermano tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso, con la malinconica I Romantici e la coppia Fedez-Masini entrambi offerti a 6,00. Ma attenzione a Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese, anche lui a 6,00, potrebbe essere la sorpresa di questa edizione numero 76. Ermal Meta, ( 7,50 ), con la sua Stella Stellina è però pronto a scalare la classifica, seguito da Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci.

