Sanità d’eccellenza l’Asl Toscana Centro ai vertici per operazioni con il robot

L’Asl Toscana Centro si distingue nel panorama sanitario nazionale, grazie all’uso innovativo della robotica all’Ospedale Santo Stefano di Prato. Nel 2025, questa struttura ha trattato il maggior numero di pazienti con una piattaforma robotica multidisciplinare, confermando il suo ruolo di eccellenza nel settore. Un traguardo che testimonia l’impegno verso tecnologie avanzate e servizi di qualità nel sistema sanitario regionale.

PRATO – Prato scala le classifiche della sanità nazionale. L’Ospedale Santo Stefano ha raggiunto un traguardo significativo nel 2025: è la struttura che ha trattato il maggior numero di pazienti utilizzando una singola piattaforma robotica multidisciplinare. I numeri certificano una crescita netta. In un solo anno sono stati eseguiti 654 interventi. Un balzo in avanti rispetto ai 530 del 2024. Non è solo questione di quantità, ma di complessità: il 95% delle operazioni ha riguardato patologie oncologiche. Analizzando i dati, l’Urologia fa la parte del leone con 490 casi. Seguono la Chirurgia generale e bariatrica con 127 operazioni e l’Otorinolaringoiatria con 37.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

