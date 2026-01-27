Sangue nei boschi tra Misinto e Lazzate ora agenti uniti | Non ritorneremo al clima degli anni ’80

Le forze di polizia di Misinto e Lazzate collaborano per migliorare la sicurezza locale, intensificando i controlli stradali e contribuendo alla lotta allo spaccio. Questa sinergia mira a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini, senza tornare a situazioni di tensione degli anni ’80. Un intervento pragmatico volto a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio.

Misinto (Monza e Brianza) -  Polizie locali unite per ottimizzare le risorse e aumentare i controlli sulle strade: per il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, anche questo può essere un piccolo segnale nella lotta allo spaccio sul territorio. “Non possiamo e non vogliamo abituarci ad episodi del genere”, ha dichiarato il primo cittadino di Lazzate dopo avere appreso la notizia della sparatoria finita con un pusher morto e un ferito nel bosco di Sant’Andrea, in territorio di Misinto ma a pochi passi dal confine con Lazzate. guzzi controlli al parco delle groane “Non vogliamo ritornare nel clima degli anni ‘80”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

