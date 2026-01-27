Se desideri sorprendere il tuo partner senza spendere troppo, una cena romantica sotto le stelle può essere un’ottima scelta. Con le quotazioni di oro e argento in aumento, un’esperienza intima e speciale può rappresentare un regalo significativo e accessibile. Scopri come organizzare una serata indimenticabile, mantenendo il budget sotto gli 80 euro.

Con l’oro e l’argento a quotazioni sempre più elevate, per San Valentino – ma non solo – il regalo più apprezzato può essere una cena romantica, meglio se stellata e a prezzo accessibile. Anche Rimini e la sua provincia si ritagliano un posto di rilievo nella mappa dei ristoranti Michelin "amici del portafoglio", dimostrando che l’alta cucina non è necessariamente sinonimo di spesa proibitiva. In città spicca Abocar Due Cucine, insegna riminese premiata con la stella dalla Guida Michelin 2026, capace di coniugare tecnica, ricerca e memoria gastronomica in menu che restano sotto la soglia degli 80 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Valentino stellato sotto gli 80 euro

San Valentino 2026 si avvicina, e per chi desidera trascorrere una serata speciale senza spendere troppo, ecco tre ristoranti stellati in Lombardia con un conto sotto gli 80 euro.

Scopri un San Valentino unico con un weekend astronomico in agriturismo, immerso nella tranquillità della campagna siciliana.

