San Giovanni Crisostomo | il Santo del 27 gennaio e la sua eredità

San Giovanni Crisostomo, celebrato il 27 gennaio, è una figura di rilievo nella storia della Chiesa. La sua vita e il suo insegnamento rappresentano un’eredità spirituale importante, ancora oggi riconosciuta. Questo approfondimento ne ripercorre le tappe principali, offrendo una visione chiara e sobria del suo ruolo e del suo impatto sulla fede cristiana.

San Giovanni Crisostomo: una vita dedicata alla fede. San Giovanni Crisostomo è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa. Nato ad Antiochia nel 349, è conosciuto soprattutto per la sua eloquenza e la sua abilità oratoria, che gli valsero il soprannome di "Crisostomo", ovvero "bocca d'oro". Ordinato sacerdote nel 386, divenne patriarca di Costantinopoli nel 398. La sua vita è stata segnata da una continua lotta contro le ingiustizie e le eresie del suo tempo, che lo portò a scontrarsi con potenti figure ecclesiastiche e politiche. La canonizzazione di San Giovanni Crisostomo. San Giovanni Crisostomo è stato canonizzato per la sua dedizione alla fede e alla giustizia sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

