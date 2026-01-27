La morte di Lorenzo Malaraggia a San Colombano al Lambro solleva interrogativi sulla causa del decesso. Dopo l’autopsia, sono stati disposti accertamenti istologici per chiarire le circostanze. La comunità attende aggiornamenti ufficiali e si concentra sulla trasparenza delle indagini in corso.

San Colombano al Lambro (Milano), 27 gennaio 2026 - Saranno celebrati venerdì 30 gennaio alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale di San Colombano Abate, i funerali di Lorenzo Malaraggia, 54 anni, la cui morte improvvisa ha profondamente colpito la comunità di San Colombano al Lambro. Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà per il cimitero locale, dove amici e conoscenti potranno accompagnarlo nell’ultimo saluto. Accertamenti e approfondimenti. Un addio che arriva al termine di giorni difficili, segnati anche dagli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Giovedì, alle Medicina legale di Pavia, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Malaraggia, dipendente della Formec Biffi di San Rocco al Porto, residente a San Colombano al Lambro con la moglie Rosa Gabriella e il figlio di 10 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Colombano, la morte sospetta di Lorenzo Malaraggia: dopo l’autopsia, disposti accertamenti istologici

Lorenzo Malaraggia, dipendente di San Rocco al Porto, è deceduto in circostanze ancora da chiarire.

Lorenzo Malaraggia, 54 anni, è deceduto all’ospedale Maggiore di Lodi dopo essersi rivolto due volte per un dolore al ginocchio.

