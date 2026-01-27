Salva la mandibola grazie al robot | intervento record al Meyer su una 17enne

Un intervento innovativo al Meyer di Firenze ha permesso a una ragazza di 17 anni di salvare la mandibola senza ricorrere a bisturi o fratture ossee. La tecnologia avanzata ha rivoluzionato il percorso clinico, offrendo un approccio meno invasivo e più efficace per il trattamento. Questa soluzione rappresenta un passo avanti nel campo della chirurgia maxillo-facciale, garantendo migliori risultati con minimi rischi.

Niente bisturi sul volto, nessuna frattura ossea indotta. Al Meyer di Firenze la tecnologia ha riscritto il percorso clinico di una ragazza di 17 anni. La giovane soffriva per una grossa cisti posizionata nella parte più profonda della lingua. Le tecniche tradizionali avrebbero imposto la demolizione della mandibola o pesanti incisioni esterne per raggiungerla. Invece, grazie a un approccio pionieristico, il volto dell’adolescente è rimasto intatto. L’operazione è stata condotta da un team multidisciplinare guidato dal dottor Riccardo Coletta, referente per la chirurgia robotica pediatrica. Al suo fianco, gli otorinolaringoiatri Luca Leone e Marella Reale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

