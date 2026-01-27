Salto con gli sci quanti esclusi eccellenti dalle Olimpiadi 2026! Simon Ammann assente per la prima volta ma è in buona compagnia

La selezione degli atleti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha definito i partecipanti ufficiali, escludendo alcuni nomi di rilievo come Simon Ammann. La lista, annunciata il 26 gennaio, rappresenta il risultato di una lunga fase di qualificazioni e scelte tecniche, determinando chi affronterà le sfide dell’evento sportivo invernale.

Nella giornata di lunedì 26 gennaio sono stati ufficializzati i nomi degli atleti che prenderanno parte ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel salto con gli sci, per la prima volta da Lillehammer 1994, non vedremo in azione Simon Ammann. Il quarantaquattrenne svizzero non è difatti stato inserito nel novero dei convocati per la manifestazione a Cinque cerchi. Alla luce del rendimento espresso sinora in stagione dal movimento rossocrociato, era evidente come due dei tre posti a disposizione della Confederazione fossero destinati a Gregor Deschwanden e Sandro Hauswirth. Lotta a quattro, invece, per l’ultima quota a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sono state annunciate le convocazioni italiane per il salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si appresta a inaugurare il 2026 ad Oberstdorf, una delle tappe più attese della stagione.

