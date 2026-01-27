Questa decisione riguarda il cambio di piani per l’area nel centro storico, dove si prevedeva un trasferimento degli uffici comunali e una riqualificazione residenziale. La recente modifica delle strategie evidenzia come le proposte di sviluppo possano evolversi, influenzando il futuro dell’urbanistica locale e le opportunità di riuso degli spazi pubblici.

L’edificio "opzionato" per il trasloco degli uffici "non più sul mercato", salta l’"operazione Spazio Città": ipotizzava il trasferimento dei locali dello sportello polifunzionale comunale in una ex sede bancaria, e una ri destinazione residenziale dell’area attuale, nel cuore del centro storico. Trasformazione al palo, polemica no. Nei giorni scorsi il destino dell’area Spazio Città era stato al centro delle osservazioni della minoranza al nuovo pgt, che di fatto apre urbanisticamente il varco alla riconversione. Una scelta definita "totalmente sbagliata". "È il caso di fare chiarezza – contrattacca ora il sindaco Fabio Colombo – e ristabilire la verità dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salta l’operazione “Spazio Città“. L’opposizione: "È un dietrofront"

Approfondimenti su Spazio Città

Il mercato del Napoli ha subito una svolta significativa, con l’operazione in mediana che sembra definitivamente sfumata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Spazio Città

Argomenti discussi: Salta l’operazione Spazio Città. L’opposizione: È un dietrofront; Spazio città resterà dov’è, salta l’ipotesi trasloco; La trappola dei biocarburanti, tra clima e deforestazioni; Ancona, salta la pista Tinto Group.

Snam, salta l'operazione Open GridL'operazione da 920 milioni che avrebbe portato Snam a entrare nel capitale di Open Grid Europe, uno dei principali operatori della rete del gas tedesca, si è arenata davanti al muro eretto dal ... ilgiornale.it

Città in guerra Lo spazio urbano è oggi il principale campo di battaglia: bombardamenti, guerre asimmetriche, urbicidio e militarizzazione silenziosa tra sorveglianza digitale e architettura difensiva. Le città del Sud globale e dell’Occidente condividono risc - facebook.com facebook