Salario minimo Casasco Fi | Da Fico demagogia allo stato puro

Il dibattito sul salario minimo in Italia continua a suscitare opinioni contrastanti. Recentemente, il disegno di legge presentato dalla Regione Campania è stato criticato come demagogia, sollevando dubbi sulla sua efficacia reale. È importante analizzare con attenzione le proposte e i loro effetti per comprendere meglio il contesto sociale ed economico attuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il recente disegno di legge della Regione Campania, sbandierato da Roberto Fico a fini propagandistici come legge sul salario minimo, in realtà non è niente di tutto ciò”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia. “ Si tratta, infatti – spiega il parlamentare azzurro – dell’attribuzione di un punteggio premiale ai candidati appaltatori che si impegnano ad applicare una retribuzione minima oraria non inferiore a 9 euro, addirittura lordi. Già esiste una norma statutaria, l’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori, che obbliga gli appaltatori ad applicare le retribuzioni previste dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi, peraltro superiori ai 9 euro l’ora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il presidente Fico, alla guida della nuova amministrazione regionale campana, ha annunciato un’iniziativa concreta sul salario minimo.

