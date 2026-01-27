Salario minimo Auriemma M5s | Con Fico si cambia passo

Il nuovo criterio della Regione Campania per gli appalti pubblici stabilisce che le aziende devono garantire almeno 9 euro lordi all’ora ai lavoratori. Questa misura mira a promuovere condizioni salariali più eque e trasparenti nel settore. La proposta, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, segna un passo importante verso un miglioramento delle tutele per i lavoratori nelle gare pubbliche.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La Regione Campania introduce un criterio chiaro: negli appalti pubblici verranno premiate le aziende che garantiscono ai lavoratori almeno 9 euro lordi l’ora. È questo il primo disegno di legge approvato dalla Giunta regionale guidata da Roberto Fico, una scelta che mette al centro la dignità del lavoro e lancia un segnale politico forte e chiaro fin dai primi passi di questa nuova amministrazione. Un risultato che nasce da un impegno portato avanti nel tempo, anche a livello nazionale, e che oggi diventa finalmente concreto grazie a un Presidente espressione del M5S”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

