Sabalenka nella sauna degli Australian Open | travolge Jovic e scherza sul tetto chiuso solo per i ragazzi

La campionessa Sabalenka si distingue agli Australian Open, raggiungendo per la quarta volta consecutiva la semifinale. Dopo il match, ha commentato in modo ironico la decisione degli organizzatori di chiudere il tetto della Rod Laver Arena solo al termine della sua partita, scherzando sulla situazione. Un episodio che evidenzia come anche eventi sportivi di alto livello possano sorprendere per dettagli organizzativi.

Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali degli Australian Open 2026, superando Iva Jovic in un match decisivo.

La decima giornata al Melbourne Park ha visto alcune delle principali sfide degli Australian Open, con Zverev che si qualifica per la terza semifinale consecutiva e Sabalenka che domina Jovic.

