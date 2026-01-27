Ruzzolone una targa per lo storico presidente
Romano Salvatori, storico presidente del Gruppo Asd Lanciatori di Ruzzolone di Monzone di Pavullo, è stato protagonista di quarant’anni di attività sportiva. La sua dedizione e passione hanno contribuito alla crescita della disciplina, portando numerosi successi a livello nazionale. La targa commemorativa rappresenta un riconoscimento per il suo impegno e il ruolo di rilievo nel panorama sportivo locale.
Per quarant’anni è stato alla guida del Gruppo Asd Lanciatori di Ruzzolone di Monzone di Pavullo: Romano Salvatori, protagonista di questa disciplina sportiva, che lo ha visto più volte salire sul podio anche in importanti competizioni a livello nazionale. A succedergli nella presidenza è Claudio Covili, ma Salvatori non ha certo "appeso il ruzzolone al chiodo": continua a ricoprire l’incarico di presidente regionale della specialità e a gareggiare con competenza ed entusiasmo. Domenica scorsa, atleti e amici dell’Asd Monzone – società sportiva che celebra i 50 anni di attività – hanno voluto rendere omaggio allo storico presidente consegnandogli una targa, nella quale gli esprimono "stima e profonda gratitudine per l’impegno costante che ha segnato la storia della nostra società e rappresenta un esempio autentico di valore sportivo e umano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
