Ruba un furgone e poi svaligia un negozio di abbigliamento nel centro di Terni

La polizia di Terni ha arrestato un uomo di 51 anni accusato di aver rubato un furgone e di aver svaligiato un negozio di abbigliamento nel centro della città. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il sospetto e di mettere in sicurezza l’area. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altri reati e per accertare le responsabilità.

Si è impossessato del mezzo lasciato in sosta e ha fatto razzia nell’attività commerciale: le indagini della polizia e l’arresto di un cinquantenne Secondo la ricostruzione della questura, dopo essersi impossessato del veicolo lasciato momentaneamente in sosta, l’uomo si è diretto al negozio dove ha sottratto diversi capi di vestiario, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. Subito allertata, la polizia – con il coordinamento della procura della Repubblica - ha avviato una rapida attività di indagine con il supporto delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del negozio. L’uomo è stato così individuato e arrestato e la merce sottratta recuperata.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Polizia

Nella notte dell’8 gennaio, il negozio di Francesco Simone in piazza Cavour è stato vittima di un furto, con un'auto che ha sfondato una vetrata e ha portato via merce dal punto vendita.

Un tentativo di furto nel cuore di Reggio Calabria si è concluso con un arresto rapido.

Ultime notizie su Terni Polizia

