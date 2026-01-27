Ruba 45 Gratta e Vinci e fugge bloccato dal proprietario del negozio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire con 45 Gratta e Vinci rubati in un negozio. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso rapidamente l’episodio, che si è verificato in un esercizio commerciale.

Bloccato dal proprietario del negozio è stato poi arrestato dai carabinieri: si è conclusa così la fuga di un uomo di 39 anni dopo il furto in un esercizio commerciale. E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 26 gennaio, quando si è reso necessario l’intervento dei militari della Tenenza di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Durante la notte di Capodanno, a L'Aquila, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato gratta e vinci e sigarette, quindi fuggendo in bicicletta.

