Rosenior | Le prestazioni di McTominay? Non mi stupiscono è sempre stato un giocatore eccezionale

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato le prestazioni di McTominay, definendolo un giocatore eccezionale. In vista della sfida di Champions contro il Napoli, Rosenior ha sottolineato l’importanza di affrontare questa partita con attenzione e rispetto, riconoscendo il talento dell’avversario. Le sue parole forniscono spunti utili per comprendere l’approccio della squadra inglese alla gara.

Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, ha presentato così la sfida di Champions contro il Napoli. Le parole di Rosenior. Cosa pensi del passato di Conte a Londra? «Ho tantissimo rispetto per lui, come giocatore era fantastico, ha avuto una carriera eccezionale anche da allenatore, trasmette la sua stessa passione anche ai calciatori, all’epoca lavorò benissimo con Hazard. Ha vinto tantissimo, anche lo scudetto qui a Napoli.» Cole Palmer e Sterling «Palmer è un giocatore fantastico, con noi, le tempistiche di questi rumors di mercato sono particolari, non ho aggiornamenti su Sterling. Dovrò avere una conversazione con Aaron Ansemino (giocatore che dovrebbe rientrare dal prestito) non prima di giovedì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

