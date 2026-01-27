Rosati lancia il Seravezza nei nazionali Le zebrette allungano Massarosa in vetta

In un match deciso dal centro di Rosati, il Seravezza ha ottenuto una vittoria importante contro il Coriano, consolidando la sua posizione nei campionati nazionali. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0, grazie a un’azione ben gestita dalla squadra. Un risultato che testimonia la solidità e la determinazione del team in questa fase della stagione.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.