Rosati lancia il Seravezza nei nazionali Le zebrette allungano Massarosa in vetta
In un match deciso dal centro di Rosati, il Seravezza ha ottenuto una vittoria importante contro il Coriano, consolidando la sua posizione nei campionati nazionali. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0, grazie a un’azione ben gestita dalla squadra. Un risultato che testimonia la solidità e la determinazione del team in questa fase della stagione.
Nazionale. Con il centro di Rosati il Seravezza piega 1-0 il Coriano. "Non abbiamo concesso loro nulla", dice Cristiano Rolla. Il Camaiore, nonostante i centri di Bastillo e Del Marco, cade 3-2 contro il Lentigione. "Male il risultato, ma ottima partita", dice Vannoni. Classifica: Vis Modena 37; Correggese 35; Seravezza 34; Sasso Marconi 30; Lentigione 29; Tau Altopascio 28; Imolese 27; Sammaurese 23; Pistoiese 22; Camaiore e Ghiviborgo 19; San Marino 14; Progresso e Coriano 13; Prato 6. Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi fa 0-0 contro il Pietà 2004. "Un punto importante che ci avvicina alla salvezza", commenta Davide Tedeschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Rosati Lancia
Le zebrette si confermano ancora in testa. Un super Massarosa dilaga segnando 11 gol
Le zebrette si confermano leader, mentre il Massarosa domina con 11 gol in Nazionale.
Calcio In Seconda Categoria la corsa promozione si annuncia spettacolare ed equilibrata. Pontremoli e Massarosa in vetta. Ma le rivali incalzano da vicino
Ultime notizie su Rosati Lancia
Argomenti discussi: Rosati lancia il Seravezza nei nazionali. Le zebrette allungano, Massarosa in vetta.
Rosati lancia il Seravezza nei nazionali. Le zebrette allungano, Massarosa in vettaJuniores Il capezzano dilaga nei Regionali e avvicina la salvezza. Bene anche Pietrasanta e Stiava. Il Lido pareggia 2-2 con la capolista ... sport.quotidiano.net
Campionati Juniores. Il Seravezza si aggiudica il derby col CamaioreDecidono le reti di Pellegrini e Rosati. Nel Regionale doppio turno per il Pietrasanta: una vittoria e un pari ... lanazione.it
Tassa occulta sulla casa: il Fisco lancia 200mila controlli via satellite L’Agenzia delle Entrate punta 200mila proprietari: verifiche su bonus edilizi e catasto. S... - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.