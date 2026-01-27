Romano avviato il percorso di alternanza tra polizia locale e Liceo Don Milani

L'istituto Don Milani di Romano di Lombardia ha avviato un percorso di alternanza scuola-lavoro con il Distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Questa iniziativa mira a favorire l’apprendimento pratico degli studenti nel settore della sicurezza e dell’amministrazione pubblica, promuovendo un rapporto più stretto tra scuola e territorio.

Romano di Lombardia. Ha preso il via il percorso di alternanza scuola-lavoro tra il liceo Don Milani e il Distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. Le attività si svolgono dal 26 gennaio al 6 febbraio presso il Comando di via Giacomo Rubini 24 e coinvolgono due studentesse del quarto anno. Il progetto proseguirà nei mesi di febbraio, marzo e giugno con il coinvolgimento di altri gruppi di studenti, con l’obiettivo di strutturare ulteriormente il percorso. Il piano di lavoro prevede momenti di formazione teorica, osservazione diretta e attività pratiche. Le studentesse sono coinvolte in attività di accoglienza e orientamento, nella conoscenza dell’organizzazione e dei compiti istituzionali della polizia locale, nella formazione su legalità e regole di convivenza civile, nell’osservazione delle attività di front office e del rapporto con i cittadini, nell’educazione stradale, nelle attività amministrative e nella gestione documentale nel rispetto della normativa sulla privacy, oltre all’osservazione dei servizi operativi sul territorio e alla gestione delle segnalazioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

