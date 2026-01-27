Roma Wolfe nel mirino | segnalazione diretta di Ranieri

La Roma sta valutando l'acquisto di David Møller Wolfe, terzino del Wolverhampton, per rinforzare la fascia sinistra. La società ha recentemente individuato nel difensore un profilo interessante, e le trattative sono in fase di sviluppo. La scelta mira a rafforzare la linea difensiva e migliorare le prestazioni complessive della squadra.

La Roma stringe il cerchio sulla fascia sinistra. Il nome che prende quota nelle ultime ore è quello di David Møller Wolfe, terzino del Wolverhampton, individuato come profilo ideale per rinforzare la corsia mancina. La segnalazione arriva dall'interno. Wolfe sarebbe stato indicato direttamente a Frederic Massara da Claudio Ranieri, che lo aveva osservato da vicino nella trasferta europea ad AZ Alkmaar nella scorsa stagione. Un interesse nato sul campo e maturato nel tempo, ora diventato una pista concreta. La Roma valuta il profilo e i margini dell'operazione, con Wolfe che resta uno dei nomi caldi per completare il reparto difensivo.

