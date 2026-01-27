Roma via alla preparazione europea | sorriso Pellegrini verso Atene

La Roma si prepara per la sfida europea contro il Panathinaikos ad Atene. La squadra ha iniziato gli allenamenti a Trigoria in vista dell’impegno di giovedì sera, un momento importante nel percorso continentale giallorosso.

La Roma ha acceso i motori in vista dell’impegno europeo di giovedì sera. Nel pomeriggio la squadra è scesa in campo a Trigoria per l’allenamento di preparazione alla trasferta in Grecia contro il Panathinaikos, tappa delicata del percorso continentale giallorosso. Clima disteso e segnali positivi dal gruppo della Roma, apparso concentrato ma sereno durante la seduta. A fare da volto simbolo del pomeriggio è stato Lorenzo Pellegrini, primo a salutare tifosi e telecamere dei canali ufficiali del club, immortalando l’atmosfera alla vigilia della partenza. La preparazione proseguirà nelle prossime ore prima del viaggio verso Atene, dove giovedì sera i giallorossi affronteranno il Panathinaikos. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

