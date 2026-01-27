Roma Tsimikas verso la permanenza | salta Wolfe

La Roma ha deciso di confermare Kostas Tsimikas nella rosa fino alla fine della stagione, ignorando le voci di mercato che lo indicavano in partenza. La scelta mira a rafforzare la fascia sinistra e garantire stabilità alla squadra. La situazione si è stabilizzata, offrendo ai tifosi e allo staff una soluzione più solida in vista delle prossime sfide.

Cambia lo scenario sulla fascia sinistra della Roma. Nelle ultime ore emerge un orientamento chiaro: Kostas Tsimikas è destinato a restare in giallorosso almeno fino al termine della stagione, nonostante le recenti voci di mercato che lo davano in uscita. La scelta è legata anche alle difficoltà incontrate sul fronte alternative. Il Wolverhampton, infatti, ha respinto l'offerta della Roma per David Møller Wolfe, altro profilo seguito per la corsia mancina. Un no che ha congelato la trattativa e raffreddato, di fatto, ogni possibile cambio immediato. Il punto arriva dagli ambienti di Sky Sport: secondo Gianluca Di Marzio, senza aperture dall'Inghilterra la Roma ha deciso di proseguire con l'attuale assetto, rimandando eventuali valutazioni all'estate.

