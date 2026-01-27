La manifestazione prevista a Roma si svolgerà come programmato, nonostante il divieto. Gli organizzatori hanno confermato sui social che l'evento si terrà senza modifiche, con partenza prevista alle 17. La conferma della manifestazione testimonia la volontà di proseguire con le proprie iniziative, mantenendo un approccio rispettoso delle normative vigenti.

"Il presidio è confermato. Alle 17 come previsto. Nessun passo indietro", con questo messaggio sui social gli attivisti pro-Pal annunciano che oggi saranno davanti alla sede del Pd nazionale, contro il ddl Delrio sull'antisemitismo. Il presidio è stato vietato ieri dalla Questura. "L'unica cosa che deve indietreggiare sono i ddl che vogliono criminalizzare la solidarietà con la Palestina - scrivono nel post -. La nostra memoria è buona e quando si dice: "mai più" intendiamo basta genocidio del popolo palestinese basta complicità con lo stato sionista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, presidio pro-Pal confermato nonostante il divieto. Gli organizzatori sui social: "Nessun passo indietro"

ROMA, l'enorme corteo per GAZA attraversa la città. Gli organizzatori: Un milione in piazza

Argomenti discussi: Giornata della Memoria, la Questura di Roma vieta il presidio pro Pal davanti alla sede del Pd; Giornata Memoria, Questura di Roma vieta presidio pro-Pal davanti a sede Pd; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo; Sede del Pd blindata: perché la Questura ha vietato il presidio pro-Pal nel Giorno della Memoria.

Giornata della Memoria, la Questura di Roma vieta manifestazione pro Pal davanti alla sede del PdIl Questore di Roma vieta un presidio pro Palestina davanti al PD il 27 gennaio per motivi di sicurezza e preavviso. blitzquotidiano.it

Giornata della Memoria, la Questura di Roma vieta il presidio pro Pal davanti alla sede del PdIl Questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato la manifestazione che era stata annunciata davanti alla sede nazionale del Partito Democratico domani pomeriggio in piazza Sant'Andrea delle Fratte. ansa.it

Roma. Questura vieta presidio a sostegno della causa palestinese. Con un provvedimento firmato nel corso della serata odierna, il Questore di Roma ha formalizzato il divieto allo svolgimento della manifestazione che era stata annunciata in ambiente OSINT - facebook.com facebook

#stopmassacro Una delegazione della Cisl #EmiliaRomagna oggi a #Roma al presidio organizzato dalla @CislNazionale davanti all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’ #Iran per chiedere a quel Paese il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondam x.com