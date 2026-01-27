Roma la fine degli estremi | il pareggio col Milan cambia la lettura del campionato

La recente partita tra Roma e Milan rappresenta un punto di svolta nel campionato, segnando la fine di un ciclo di risultati estremi per la squadra capitolina. Dopo una serie di vittorie e sconfitte, il pareggio di oggi introduce un nuovo equilibrio e apre a diverse possibilità di sviluppo per il resto della stagione. Questa sfida evidenzia un cambiamento nella dinamica del campionato e la volontà di Roma di trovare stabilità.

Dall'inizio del campionato fino a oggi, la Roma non aveva mai conosciuto mezze misure: o vittoria, o sconfitta. Un percorso netto, a tratti brillante e a tratti fragile, ma sempre privo di equilibrio. In un contesto complesso come quello che sta vivendo la squadra giallorossa, divisa tra un mercato ancora da perfezionare, gli impegni di campionato e quelli di Europa League, la partita di domenica 25 gennaio 2026 ha restituito segnali importanti e incoraggianti. Il primo pareggio stagionale arriva contro il Milan, all'Olimpico, trascinato dal sostegno continuo del pubblico, in una delle sfide più difficili del calendario.

