Le recenti attività di controllo negli aeroporti di Roma hanno portato all’intercettazione di flussi di valuta irregolare per circa 14 milioni di euro nello scorso anno. Questa operazione si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per tutelare la legalità economico-finanziaria, garantendo la trasparenza nei movimenti di denaro. Un’azione che riflette l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Prosegue l’azione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità economico-finanziaria negli scali aeroportuali “Leonardo da Vinci” e “G.B. Pastine”, i principali punti di transito internazionale del Paese. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno ulteriormente potenziato i controlli sulla movimentazione transfrontaliera di denaro contante. Grazie a questa azione, sono stati intercettati flussi valutari irregolari per oltre 13,8 milioni di euro. Risultati dei Controlli Aeroportuali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli in aeroporti, intercettati lo scorso anno flussi valuta irregolari per 14 milioni euro

Approfondimenti su Roma Aeroporti

Durante una giornata di controlli congiunti a Bari, Polizia Locale e Funzionari della Motorizzazione civile hanno verificato il rispetto delle norme su monopattini, biciclette elettriche, ciclomotori e motocicli, riscontrando numerose irregolarità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Aeroporti

Argomenti discussi: Roma Fiumicino: aperta la prima Plaza Premium First Lounge in un aeroporto europeo; GUARDIA DI FINANZA * INTERCETTATI 14 MILIONI DI EURO NEI CONTROLLI DEGLI AEROPORTI DI ROMA, SEQUESTRATI 956.715 EURO IN CONTANTI; Roma-Stoccarda. Controlli preventivi. Polizia di Stato intercetta supporters a rischio ai caselli. Pullman bonificati da bottiglie di vetro vuote ed aste metalliche. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeri.

GdF Roma, controlli aeroporti Fiumicino e Ciampino: nel 2025 intercettati flussi di valuta irregolare per 14 milioni di euroNewTuscia – ROMA – Prosegue l’azione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a presidio della legalità economico-finanziaria negli scali aeroportuali Leonardo da Vinci e ... newtuscia.it

Ciampino, raffica di controlli della Finanza sui flussi di denaro: intercettati milioni di euro irregolari in aeroportoL’attività svolta negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino conferma il ruolo centrale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale presidio di legalità economica e finanzia ... castellinotizie.it

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma nell’area della Stazione Termini e del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi. L'operazione, mirata a consolidare la presenza delle Forze dell’ordine in zone ad alta frequentazione di cittadi - facebook.com facebook

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Roma nell’area della Stazione Termini e del Colosseo, con particolare attenzione a Largo Gaetana Agnesi. L'operazione, mirata a consolidare la presenza delle Forze dell’ordine in zone ad alta frequentazione di cittadi x.com