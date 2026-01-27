La Roma sta monitorando il mercato invernale senza riuscire a rafforzare il settore esterno sinistro, poiché i principali obiettivi sono considerati incedibili dai club di appartenenza. La situazione riflette le difficoltà di trovare soluzioni adeguate durante questa finestra di mercato, con l’attenzione rivolta anche alla prossima sessione di giugno.

La Roma, nel pieno della sessione invernale, ha incassato una serie di porte chiuse sul mercato esterno sinistro, con i principali obiettivi ritenuti incedibili dai rispettivi club nonostante offerte arrivate fino a 25 milioni di euro. I no incassati per Tel, Godts, Sauer e Summerville non cambiano però la strategia giallorossa: il direttore sportivo Massara guarda già a giugno, quando lo scenario potrebbe mutare radicalmente, mentre nel breve periodo il club valuta soluzioni ponte per garantire a Gasperini un rinforzo immediato. Il muro dei club e l’ultimo tentativo per Summerville. La linea è stata chiara: in questa fase nessuno intende privarsi dei propri uomini chiave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Carrasco a gennaio: gli altri obiettivi a giugno

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha commentato le trattative di mercato, menzionando un possibile dialogo con il Liverpool su Tsimikas e altri nomi come Carrasco.

Il calciomercato della Roma si intensifica con l’assalto a Carrasco e il sogno Zirkzee.

Argomenti discussi: La Roma punta Carrasco. Ma non è il solo: il sogno Zirkzee è ancora vivo; Roma-Carrasco, club e agenti al lavoro per avere l’apertura al prestito dall’Al-Shabab; Carrasco vuole la Roma, ma l’Al Shabab punta a uno scambio in Arabia: il punto; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco.

Calciomercato Roma News/ Carrasco completa l’attacco, Moller Wolfe al posto di Tsimikas (26 gennaio 2026)Il calciomercato Roma valuta David Moller Wolfe come titolare della fascia sinistra. Yannick Ferreira Carrasco rinforza ulteriormente l'attacco ... ilsussidiario.net

Mercato Roma, dopo il ‘no’ a Summerville ora si punta a CarrascoRoma respinta per Summerville del West Ham, ora punta a Carrasco. Restano aperte le piste per Mika Godts dell'Ajax e Leo Sauer del Feyenoord. europacalcio.it

Sarebbe il rinforzo giusto secondo voi #ASRoma #Carrasco #calciomercatoRoma - facebook.com facebook

Tutto sull'attacco della #Roma, #Carrasco in pole Senza quinto, #Tsimikas è destinato a rimanere. Altra riunione a Trigoria tra tecnico, #Massara e #Friedkin. C’è fiducia per il rientro in gruppo di #Angeliño @ValdarchiSimone #ASRoma x.com