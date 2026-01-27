Rogoredo che avvocato difenderà il marocchino ucciso | sfida totale alla polizia

La famiglia di Abderrahim Mansouri ha deciso di opporsi in tribunale alla decisione della polizia. Annunciano una battaglia legale contro l’agente che ha sparato e ucciso il giovane marocchino di 28 anni durante un controllo antidroga a Milano, lunedì sera. La notizia ha scosso il quartiere e solleva nuove polemiche sulla gestione della sicurezza.

La famiglia di Abderrahim Mansouri annuncia una battaglia legale contro il poliziotto che ha sparato e ucciso il 28enne marocchino durante un controllo antidroga nel quartiere Rogoredo, a Milano, nella serata di lunedì 26 gennaio. I parenti della vittima non credono alla ricostruzione fornita dall’agente e hanno deciso di muoversi formalmente nell’inchiesta aperta dalla Procura. Il fratello di Mansouri, assistito dall’avvocata Debora Piazza, ha depositato la nomina come persona offesa. L’obiettivo, fanno sapere i familiari, è che venga "accertata tutta la verità, perché non convince affatto la versione resa dall'agente sulla dinamica di quanto accaduto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane di 28 anni durante un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo.

