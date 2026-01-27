La situazione della Robur Siena si presenta complessa, con il Comune impegnato a tutelare il patrimonio sportivo e culturale della squadra. La difficile condizione del club riflette una crisi che richiede attenzione e interventi mirati, per garantire continuità e stabilità. Un momento di sfida per la comunità locale, che si impegna a sostenere il patrimonio sportivo e a trovare soluzioni sostenibili.

Siena, 27 gennaio 2026 – La verità è che ogni tifoso bianconero, quando pensa di aver toccato il fondo, si trova poi a constatare che non è così. La verità è che, di nuovo, il Siena Calcio, si trova a vivere una situazione surreale, una commedia tragicomica, a dover pulire un’altra macchia nella storia del club. Se non fosse bastato il faccia a faccia, agitato, definiamolo così, tra l’allenatore, Tommaso Bellazzini, e i tifosi sabato mattina al Bertoni, al termine della seduta di rifinitura, domenica il mister non si è presentato in panchina. Anzi, mentre la Robur e lo Scandicci (che poi ha vinto, per la rima volta nella sua storia, per la cronaca) è stato immortalato a caricare l’auto con borse e giacconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Robur emergenza infinita, Comune in campo: "Patrimonio da tutelare"

