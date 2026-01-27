Roberto Inverardi mastro norcino brianzolo | suo il brevetto industriale

La figura di Roberto Inverardi, mastro norcino della Brianza, si distingue per aver ottenuto un brevetto industriale. Questa innovazione nel settore della norcineria dimostra come tradizione e tecnologia possano incontrarsi, confermando l’importanza di un mestiere radicato nel territorio. La sua esperienza rappresenta un esempio di eccellenza locale, portando avanti una tradizione con un approccio contemporaneo.

Robbiate (Lecco) – Un mastro norcino. Non a Norcia, in Umbria, patria della norcineria appunto, ma nel cuore della Brianza lecchese, a Robbiate. È Riccardo Inverardi, 60 anni, che ha imparato l’antica arte della lavorazione della carne di maiale e della produzione di salumi e insaccati fin da quando era un ragazzino appena 15enne. Ammirarlo all’opera nel suo laboratorio immacolato come una farmacia è come vedere un alchimista alla prese con mille ingredienti da dosare, miscelare, amalgamare. Solo che gli elementi che maneggia non sono metalli, ma impasto di carne esclusivamente italiana di qualità e poi albicocche, kiwi, arance, fichi noci, spezie, mele e chi più ne ha più ne metta, per trasformarli nel suo oro: una pancetta cotta unica al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

