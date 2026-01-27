Rivoluzione green a Udine | il biodigestore entra in funzione e trasforma i rifiuti in energia

Il nuovo biodigestore di Udine rappresenta un passo importante verso una gestione sostenibile dei rifiuti, trasformandoli in energia pulita. L’impianto, entrato in funzione il 26 gennaio, è un esempio di innovazione ambientale e di transizione energetica. Questo sistema permette di valorizzare i rifiuti organici, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e promuovendo pratiche più sostenibili in città.

"Da rifiuto organico a energia pulita2. Così l'assessora alla Sostenibilità ambientale e alla transizione energetica Eleonora Meloni ha commentato l'entrata in funzione del biodigestore di Udine, avviato ufficialmente ieri, lunedì 26 gennaio, con il conferimento delle prime dieci tonnellate di frazione organica negli impianti di Net in via Gonars. "Con l'avvio operativo del biodigestore entra nel vivo un progetto strategico che rappresenta il fiore all'occhiello del sistema di gestione dei rifiuti", ha spiegato Meloni, sottolineando come per la prima volta il rifiuto organico conferito nei Comuni serviti da Net intraprenda un percorso concreto di trasformazione virtuosa, attraverso un processo tecnologicamente avanzato e completamente automatizzato.

