Ritrovati 450 tra computer e tablet rubati nelle scuole delle province di Firenze e Pistoia

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno sequestrato 450 dispositivi elettronici rubati nelle scuole delle province di Firenze e Pistoia. Sono stati recuperati 250 computer e 200 tablet, contribuendo a restituire strumenti fondamentali per l’istruzione alle istituzioni scolastiche delle zone interessate. Questo intervento evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e scuole per contrastare il fenomeno dei furti.

Campi Bisenzio (Pistoia), 27 gennaio 2026 – I carabinieri hanno recuperato 250 computer e 200 tablet, (per un valore totale di 500.000 euro) trafugati da scuole delle province di Firenze e di Pistoia. Il materiale è stato ritrovato dai carabinieri in un immobile a Campi Bisenzio (Firenze). Denunciato un 65enne che dimora in quel comune. L'indagine ha preso avvio da un furto la notte del 13 dicembre scorso alla scuola primaria 'Donatì di Monsummano Terme (Pistoia). L'analisi delle immagini della videosorveglianza comunale e di privati ha permesso di ricostruire i movimenti dell'autore del furto e di individuare l'auto usata.

