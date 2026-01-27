Risultati Nba | i T-Wolves si vendicano di Golden State un super Doncic trascina i Lakers

I Minnesota Timberwolves si sono riscattati contro i Golden State Warriors, vincendo 108-83 in una partita dominata nel secondo quarto. Nonostante una partenza difficile, i T-Wolves hanno ripreso controllo del gioco grazie a un parziale importante, dimostrando determinazione e miglioramento rispetto alla sfida precedente. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel loro percorso stagionale e offre spunti di riflessione sulle dinamiche della squadra.

Minneapolis (Stati Uniti), 27 gennaio 2026 – I Minnesota Timberwolves hanno trovato immediato riscatto nel secondo incontro del “back to back” casalingo contro i Golden State Warriors, che soltanto poche ore fa avevano sbancato il Target Center: questa notte è finita 108-83 per i T-Wolves che, nonostante una partenza un po’ a rilento (212 iniziale al tiro) e le tante palle perse (21 finali), hanno preso il sopravvento grazie a un parziale di 21-4 nel secondo quarto e non si sono più voltati indietro. Ben sei, alla fine, i giocatori di Minnesota finiti in doppia cifra, con Julius Randle che ha chiuso a 17 punti e 7 rimbalzi, Bones Hyland che ne ha segnati altrettanti in uscita dalla panchina e Rudy Gobert che ha chiuso in doppia doppia (15 punti e 17 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

