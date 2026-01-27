La serie di casi riportata da FarWest evidenzia come risse e aggressioni coinvolgano spesso immigrati irregolari o con permessi negati. Questi episodi sottolineano le criticità legate alla gestione dell’immigrazione e alla sicurezza nelle città italiane, ponendo attenzione alle conseguenze di una presenza non regolare sul territorio. Un approfondimento necessario per comprendere le dinamiche e le sfide attuali.

Risse, aggressioni e omicidi tornano a insanguinare le città italiane. FarWest ricostruisce una serie di casi in cui immigrati irregolari, destinatari di fogli di espulsione o permessi di soggiorno negati, sono rimasti liberi di aggirarsi sul territorio, arrivando a compiere crimini gravissimi. Tra rimpatri mai eseguiti e procedure giudiziarie sospese un paradosso che può influire sulla sicurezza dei cittadini. D'altronde i recenti fatti di cronaca hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza, soprattutto nelle stazioni ferroviarie italiane: solo nel 2025, infatti, le aggressioni al personale Fs sono state 330. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Risse, aggressioni e omicidi. L'anticipazione di FarWest

