Riparte Inaudito grande musica alla Galleria

La rinnovata collaborazione tra i Musei nazionali di Perugia e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli porta alla ripresa di “Inaudito”, un evento dedicato alla musica nella Galleria. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna nel 2026, confermando l’impegno di valorizzare l’arte e la cultura nel territorio umbro, creando un’occasione di confronto e scoperta per il pubblico.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, si rinnova nel 2026 la collaborazione tra i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Nazionali Umbria e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Insieme ripropongono “ Inaudito. Stagione musicale nelle meraviglie dell’arte umbra “: i luoghi della cultura statali accoglieranno così, da febbraio a ottobre, le proposte musicali ideate dalla Fondazione, in un viaggio tra sonorità e ritmi e in un invito a riscoprire le meraviglie conservate in questi siti. Prima data da segnare in agenda è quella di domenica 8 febbraio: alle 17.30 nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria un’eccezionale anteprima annuncerà il programma della nuova edizione del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparte “Inaudito“, grande musica alla Galleria Approfondimenti su Musei Nazionali Perugia Dalle barche dei migranti alla musica: l’Orchestra del Mare arriva alla Galleria Alberoni "Inaudito", ai musei nazionali dell'Umbria torna l'appuntamento con la musica della Fondazione Cucinelli Nel 2026, i Musei nazionali dell'Umbria continuano a collaborare con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, proseguendo l'iniziativa “Inaudito”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Musei Nazionali Perugia Argomenti discussi: Riparte Inaudito, grande musica alla Galleria. Il ritorno della ’Grande musica’, in novembre riparte la rassegnaCinque appuntamenti, un unico filo rosso: la cultura come ponte tra i popoli. È la promessa della nuova stagione di ‘Forlì Grande Musica’, che dal 5 novembre al 22 dicembre riporta l’Emilia-Romagna ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.