Rimosse le panchine da piazza dei Canopi Demattè FdI | Scelta incomprensibile

La rimozione delle panchine da piazza dei Canopi, nel sobborgo di Martignano, ha suscitato reazioni politiche. Il consigliere comunale Daniele Demattè, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha definito tale decisione incomprensibile. L’intervento evidenzia come le scelte di gestione degli spazi pubblici possano avere ripercussioni sul quartiere e sulla comunità locale.

La rimozione delle panchine da piazza dei Canopi, nel sobborgo di Martignano, finisce al centro di un intervento politico del consigliere comunale Daniele Demattè, esponente di Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha eliminato tutte le sedute presenti.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Piazza dei Canopi L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile" L'imam di Torino, Mohamed Shahin, torna in libertà dopo la decisione dei giudici di cessare il suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. L'imam di Torino torna in libertà, FdI: "Scelta grave e incomprensibile" | Il Viminale pensa al ricorso L'imam di Torino, attualmente detenuto nel Cpr di Caltanissetta, è stato messo in libertà. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piazza dei Canopi Argomenti discussi: Rimosse le panchine da piazza dei Canopi. Demattè (FdI): Scelta incomprensibile; Faretti anti-degrado e panchine rimosse. Porta Nuova volta pagina; Protesta per cartello anti-migranti a Monfalcone, 'vietato sedersi'. Rimosse le panchine da piazza dei Canopi. Demattè (FdI): Scelta incomprensibileMartignano, tolte tutte le sedute dalla piazza, compresa la panchina rossa. Annunciata una domanda di attualità al Sindaco ... trentotoday.it Le notizie di oggi su MaremmaOggi Ecco i 5 fatti principali della giornata in Maremma: Faretti anti-degrado e panchine rimosse. Porta Nuova volta pagina https://www.maremmaoggi.net/faretti-anti-degrado-e-panchine-rimosse-porta-nuova-volta-pagina/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.