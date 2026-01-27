Rimorchio si ribalta Traffico in tilt per ore

Un incidente sulla Strada provinciale 127 a San Gimignano ha causato il ribaltamento di un rimorchio carico di bottiglie di vetro vuote. L’incidente ha provocato disagi e traffico in tilt per diverse ore, con attimi di paura e vetri rotti sulla strada. La situazione ha richiesto interventi di emergenza e ha evidenziato l’importanza della sicurezza sulla strada.

Attimi di paura, vetri rotti sulla strada, e traffico in tilt per oltre sei ore ieri sulla Strada provinciale 127, nel comune di San Gimignano, per il ribaltamento di un rimorchio carico di bottiglie di vetro vuote. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze né per il conducente del camion né per i passanti, ma l'incidente ha provocato notevoli disagi. La circolazione, infatti, si è interrotta alle 6 e la strada è stata riaperta solo alle 12.30. Si sono formate lunghe code e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio con la strada comunale di Ponte a Rondolino.

