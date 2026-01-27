Rimasto senza barella in pronto soccorso per 8 ore è morto Franco Amoroso | l' uomo aveva 60 anni

La tragica morte di Franco Amoroso, 60 anni, evidenzia le criticità legate ai tempi di attesa nei pronto soccorso italiani. Rimasto senza barella per otto ore, l’uomo si trovava nella sala d’attesa dell’ospedale di Senigallia. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla gestione delle emergenze e sull’assistenza ai pazienti più deboli.

Il caso era emerso a metà gennaio, dopo la diffusione sui social di una fotografia che ritraeva l'uomo disteso sul pavimento, con accanto la sacca del catetere SENIGALLIA - È morto Franco Amoroso, 60 anni, il paziente oncologico rimasto per ore sdraiato a terra nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’Ospedale di Senigallia. L’uomo, originario di Treviso ma residente a Senigallia, è deceduto ieri pomeriggio nella propria abitazione, dove era assistito dalla moglie Cecilia. Da circa due anni era affetto da un tumore al colon, ripresentatosi dopo una prima operazione. Il caso era emerso a metà gennaio, dopo la diffusione sui social di una fotografia che ritraeva l'uomo disteso sul pavimento, su una coperta, con accanto la sacca del catetere.🔗 Leggi su Anconatoday.it

