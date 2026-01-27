In questa notizia si segnala la scomparsa di Franco Amoroso, paziente oncologico di 60 anni, deceduto dopo essere rimasto ore senza barella a Senigallia. Un episodio che evidenzia le criticità del sistema sanitario pubblico e la necessità di miglioramenti nell’assistenza ai pazienti.

È morto Franco Amoroso, il paziente oncologico di 60 anni diventato suo malgrado il simbolo delle criticità della sanità pubblica. Era stato costretto, alcuni giorni fa, a sdraiarsi sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia (Ancona) per la mancanza di letti e barelle. L'uomo si è spento nella giornata di lunedì 26 gennaio nella sua abitazione, in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute già precarie. Originario di Treviso, ma residente da tempo a Senigallia, Amoroso combatteva contro la recidiva di un tumore al colon. Nonostante fosse in procinto di iniziare una nuova terapia all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, il peggioramento del quadro clinico non gli ha permesso di accedere in tempo alle cure. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rimasto per ore senza barella a Senigallia, morto il paziente oncologico

