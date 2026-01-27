Riforma della giustizia da Agrigento parte la mobilitazione per il No

La mobilitazione in Sicilia si concentra sulla campagna referendaria contro la riforma della giustizia, promossa dal Comitato per il No. Il movimento, formato da rappresentanti della società civile, si impegna a diffondere informazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica, contribuendo a un dibattito più consapevole sulle implicazioni della riforma.

Da Agrigento prende forma la mobilitazione per il No alla riforma della giustizia. Il Comitato per il No, espressione della società civile agrigentina, si è riunito per definire una proposta operativa finalizzata a incidere in modo strutturato sulla campagna referendaria, puntando su informazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Agrigento giustizia

Il 22 e 23 marzo si terranno i referendum sulla giustizia, un’occasione per approfondire temi fondamentali del sistema giudiziario italiano.

Ultime notizie su Agrigento giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia, vademecum per il No alla riforma della magistratura - CGIL; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Le ragioni del no.

