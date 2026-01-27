La discussione sulla riforma della portualità a Spezia coinvolge diverse forze politiche, con accuse di decisioni scellerate e danni economici significativi. La questione riflette un acceso confronto tra le parti, evidenziando le implicazioni di una decisione che ha rilevanti ripercussioni sulla comunità locale e sull’economia portuale.

È botta e risposta fra sinistra e destra sulla riforma della portualità. Il segretario regionale dem Davide Natale e il responsabile economia della segreteria Pd Liguria Matteo Bianchi la definiscono "scelta scellerata dal punto di vista politico e amministrativo, che produrrà un danno economico molto pesante". "Sottrae alle Autorità di Sistema Portuale la capacità di decidere - accusano -, programmare e realizzare quanto pianificato, ma soprattutto toglie risorse fondamentali per creare sviluppo, ricchezza e lavoro". Quella che è una reale esigenza di programmazione nazionale degli investimenti sulle opere portuali e infrastrutturali, per Natale e Bianchi "non può tradursi in una mera burocrazia accentratrice delle decisioni, come previsto dalla proposta Salvini-Rixi, né tantomeno in uno scippo ai danni dei territori delle risorse da loro generate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riforma, battaglia a tutto campo: "A Spezia sottratti 13 milioni"

Approfondimenti su Spezia Battaglia

Un nuovo sondaggio di Youtrend per Sky TG24 analizza le opinioni degli elettori del centrosinistra sulla leadership e le strategie politiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Spezia Battaglia

Argomenti discussi: Riforma, battaglia a tutto campo: A Spezia sottratti 13 milioni; La battaglia per il No: Schlein resta timida ma rischia più di tutti; Referendum giustizia, Barbero spiega perché voterà no: Il Governo avrebbe i poteri di uno stato autoritario; Sul ‘consenso libero e attuale’: Meritocrazia Italia, sì alla riforma ma non ci si fermi a questo nella battaglia contro l.

Riforma? A Roma manca tutto: magistrati e personale, mentre le aule cadono a pezzi. Viaggio nei tribunali alla ricerca dei veri problemi della giustiziaAprile 2024. Sacha è un 38enne con precedenti per piccoli reati da strada. È mercoledì mattina quando gli agenti lo accompagnano in Tribunale a Roma: deve essere processato perché il giorno prima ... ilfattoquotidiano.it

La riforma Nordio arriva in porto. Il premier: «Anm contraria a tutto»Il Senato dà l’ok (con 112 voti, 59 no e 9 astenuti) al ddl che separa le carriere dei magistrati e mette mano ai difetti del sistema. Festeggiano Fi e Lega. Ora tocca ai cittadini. Il ministro: «Non ... panorama.it

L’aggregazione riunisce associazioni, partiti e cittadini contrari alla riforma dell’ordinamento giudiziario. L’obiettivo è spiegare i contenuti del referendum, difendere l’equilibrio tra i poteri dello Stato e favorire una scelta consapevole: «Una battaglia per difende - facebook.com facebook