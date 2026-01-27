Rifiuti impegno per la chiusura dell' inceneritore nel 2034 Bocciati gli incentivi nella Tcp

In Piazza Grande si discute del futuro gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di chiudere l’inceneritore entro il 2034. La questione ambientale e le politiche di incentivazione sono al centro del dibattito, che coinvolge cittadini e amministratori locali in un confronto sulla sostenibilità e l’igiene pubblica.

In Piazza Grande si è tornato a parlare di rifiuti, tema quantomai delicato viste le difficoltà sul fronte dell'igiene ambientale tornate in auge in queste settimane. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri, ha discusso e approvato una mozione presentata da Avs, M5s e Pd (con i voti.

