Rifiuti Atersir | Questa fase di cambiamento richiede l’impegno di tutti

L’adozione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti urbani richiede l’impegno di tutta la collettività. Durante le fasi di transizione, potrebbero verificarsi alcune difficoltà legate ai cambiamenti operativi, ma si tratta di un processo necessario per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio. La collaborazione di cittadini e amministrazioni è fondamentale per affrontare con successo questa fase di trasformazione.

L'agenzia territoriale regionale: «Per favorire il passaggio graduale, il gestore ha attivato servizi straordinari volti a rendere questa fase di transizione» «L'introduzione di un nuovo sistema di gestione del servizio rifiuti urbani comporta cambiamenti oggettivi che, nelle prime fasi, possono generare situazioni particolari e anche qualche disagio. Si tratta di criticità che devono senza dubbio essere risolte, ma che non compromettono l'impianto complessivo del progetto, orientato a obiettivi strategici tra i quali una maggiore efficienza ed equità del servizio, l'incremento della raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale».

