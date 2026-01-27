ricordare le deportazioni serve a interrogarci su quali ingiustizie oggi consideriamo normali

La memoria delle deportazioni è fondamentale per comprendere le ingiustizie del passato e riflettere sul presente. Ricordare questo periodo storico aiuta a sensibilizzare le nuove generazioni e a promuovere una cultura della legalità e del rispetto. La riflessione di Lorenzo Tombelli, presidente dell’Aned di Firenze, evidenzia l’importanza di non dimenticare per evitare che simili ingiustizie si ripetano.

Ha quasi 28 anni, è montelupino ed è presidente dell'Aned di Firenze. Lorenzo Tombelli (nella foto) riflette sul significato della memoria e sul rapporto tra storia, presente e nuove generazioni. Che significa per un giovane guidare oggi un'associazione nata dalla memoria delle deportazioni? "Vivo un paradosso: rappresento un'associazione fondata da chi ha vissuto i lager, ma appartengo a una generazione che quella storia la conosce solo attraverso racconti, documenti e silenzi ereditati. Il mio non è un ruolo simbolico: è un passaggio di testimone. La memoria non serve a custodire il passato in una teca, ma a capire il presente.

