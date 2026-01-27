Responsabilità erariale | la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubblici

La riforma sulla responsabilità erariale mira a promuovere una cultura della responsabilità tra i dipendenti pubblici, bilanciando efficacia e tutela dell’erario. L’obiettivo è ridurre la paura e favorire un approccio più proporzionato alle responsabilità, migliorando la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione pubblica. Questa novità rappresenta un cambiamento importante nelle regole che regolano il settore, con impatti significativi sui ruoli e le responsabilità dei pubblici dipendenti.

Milano, 27 gennaio 2026 – Per l'Avv. Francesca Isgrò, Responsabile dipartimento Public & Competition Law BIP Law: "l'obiettivo è passare dalla paura della firma alla cultura della responsabilità proporzionata, bilanciando l'efficacia dell'azione amministrativa con l'effettiva tutela dell'erario". Il 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 12026, che riscrive le regole sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici. Si tratta di una riforma sollecitata anche dalla Corte Costituzionale per superare la "paralisi amministrativa" causata dal timore di rispondere con il proprio patrimonio per errori commessi nell'esercizio delle funzioni.

