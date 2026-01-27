Repubblica | Bivio Napoli l’Europa è a rischio

La situazione del Napoli si fa sempre più complessa, con nuovi infortuni che coinvolgono i protagonisti della squadra. La difficile fase richiede attenzione e strategie adeguate per affrontare le sfide imminenti. In questo contesto, ogni dettaglio diventa fondamentale per comprendere le prospettive future del club partenopeo.

"> L’infermeria del Napoli continua ad allargarsi e inghiotte altri due protagonisti. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, David Neres si è operato a Londra alla caviglia sinistra: intervento riuscito, ma il rientro è fissato solo in primavera. Vanja Milinkovic-Savic, invece, dovrà fermarsi circa un mese per l’ennesimo infortunio muscolare. Una situazione che fotografa alla perfezione la stagione azzurra: giocatori che cadono “come birilli” e un’emergenza diventata ormai strutturale. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea, domani sera al Maradona (ore 21), Antonio Conte non recupera nessuno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

