La situazione del Napoli si fa sempre più complessa, con nuovi infortuni che coinvolgono i protagonisti della squadra. La difficile fase richiede attenzione e strategie adeguate per affrontare le sfide imminenti. In questo contesto, ogni dettaglio diventa fondamentale per comprendere le prospettive future del club partenopeo.

"> L’infermeria del Napoli continua ad allargarsi e inghiotte altri due protagonisti. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, David Neres si è operato a Londra alla caviglia sinistra: intervento riuscito, ma il rientro è fissato solo in primavera. Vanja Milinkovic-Savic, invece, dovrà fermarsi circa un mese per l’ennesimo infortunio muscolare. Una situazione che fotografa alla perfezione la stagione azzurra: giocatori che cadono “come birilli” e un’emergenza diventata ormai strutturale. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea, domani sera al Maradona (ore 21), Antonio Conte non recupera nessuno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Bivio Napoli, l’Europa è a rischio”

Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte.

Bivio Napoli, l’Europa è a rischio: assenze e Chelsea incubi azzurriAddio scudetto dopo la Juve ora tutto sulla Champions domani al Maradona (21) la super sfida con gli inglesi Neres operato, Milinkovic ko ... napoli.repubblica.it

Conte è al bivio: servono rinforzi, l’emergenza fa tremare il NapoliDomani arriva il Sassuolo: anticipo (ore 18) al Maradona, quinta partita in 13 giorni. Gli azzurri senza alternativea metà campo e in attacco ... napoli.repubblica.it

Tra rigore negato, errori e una "barca in tempesta dalla quale nessuno vuole scendere", il #Napoli cade con la #Juventus e arriva al bivio Champions con un quesito: questa squadra può battere il #Chelsea e reggere ad un eventuale passaggio del turno - facebook.com facebook

